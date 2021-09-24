Dolar bugün rekor kırdı mı? 24 Eylül Dolar kaç oldu? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? - Haberler
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Dolar bugün rekor kırdı mı? 24 Eylül Dolar kaç oldu? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı?

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Dolar bugün rekor kırdı mı? 24 Eylül Dolar kaç oldu? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 23 Eylül Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde... Dolar rekor kırdı mı? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar bugün rekor kırdı mı?

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 19 Eylül Pazar 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR BUGÜN REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirme kararı sonrasındaki ilk işlemlerde 8.8291 seviyesini görerek rekor kırdı. Daha önce görülen en yüksek seviye ise 8,8008'di.

Tüm zamanlar Rekor $1 = 8.8291₺ (24.09.2021)

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Haber: Dolar bugün rekor kırdı mı? 24 Eylül Dolar kaç oldu? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? - Haberler
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