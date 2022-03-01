Dolandırıcılardan psikoloğa gece yarısı şoku: 5 işlemle 8 bin liralık alışveriş

MARDİN (İHA) - Mardin'de yaşayan Psikolog Dr. Mehmet Tarhan, akşam uyuduğu sırada dolandırıcılar, kredi kartından 8 bin liralık alışveriş yaptı. Tarhan, cep telefonuna gelen mesajları sabah gördüğü esnada hayatının şokunu yaşadı.

Artuklu ilçesinde yaşayan Psikolog Dr. Mehmet Tarhan, akşam uyuduğu sırada dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre, Tarhan'ın kredi kartı gece 02.00 ile 02.30 sıralarında 5 kez farklı meblağlarda toplam 8 bin lirayı bulan bir alışveriş yapıldığını, sabah cep telefonuna bankadan gelen alışveriş mesajlarını okuduğu sırada öğrendi. 2 farklı markadan yapılan alışverişlerde bin lira ve üstü olan meblağlar olduğu halde hiçbir şekilde kendisine onay kodu gelmediğini ileri süren Tarhan, toplamda 8 bin liraya yapılan alışveriş ile mağdur olduğunu kaydetti. Durumu banka yetkililerine bildiren Tarhan, onların da bu durum üzerine şok olduğunu ve alışverişi yapanların bilgisini vermediklerini öne sürdü.

Sabah uyandığında 5 tane SMS ile karşılaştığını ifade eden Tarhan, "Bankadan gelen ve benden habersiz şekilde gece saat 02.00 ile 02.30 arasında 5 defa işlem yapılmış. Hiç onay kodu alınmadan, benim iznim olmadan bir markadan toplamda 8 bin lira civarında alışveriş yapılmış. Ben bunu banka ile paylaştığım da 'böyle bir şeyin asla mümkün olmadığını, nasıl olduğunu onların da anlamadığını 500 TL'ye kadar onay almayabildiklerini ama 500 TL üzeri alışverişlerde mutlaka onay aldıklarını' söylediler. Ama benim alışverişlerin hepsi bin lira üzeri. Bir tanesi 1700, 1600, 1200 ve 110 dolar civarında 2 işlem yapılmış" dedi.

"BANKA HİÇBİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞİ KİMİN YAPTIĞINI BENİMLE PAYLAŞMIYOR"

İzni olmadığı halde kartından alışveriş yapıldığı için şaşkına döndüğünü aktaran Tarhan, "Şaşırdım, çünkü benim onayım olmadan yapılan bir işlem. İnternette araştırdığımda sanal post olarak geçiyor. 8 bin lira üzeri toplam 5 işlem yapılmış. Kim tarafından ve nasıl yapıldığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Banka hiçbir şekilde bunu benimle paylaşmıyor. Kart bilgilerimi hiçbir şekilde paylaşmadım, kimseye vermedim. İnternet bankacılığı üzerinden sadece bir kere televizyon aldım. Onun dışında hiçbir şekilde internet alışverişi yapan biri değilim, sevmem de. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

(Kübra Nur Atik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel