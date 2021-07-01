Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kompleksi hizmete açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde inşa edilen spor kompleksinin açılışı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde inşa edilen spor kompleksinin açılışı yapıldı.

Seferihisar ilçesinde yapımı tamamlanan ve içinde yüzme havuzunun da bulunduğu spor kompleksinin açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tesisin yapımına katkıda bulunan hayırsever Necat Hepkon'a ve arsa bağışçısı Sayarer ailesine teşekkür etti.

Spor müsabakalarında hedefin sadece altın madalya kazanmak olmadığını belirten Hotar, "Ülkesini ve kulübünü temsil etmek, mücadele etmek, rakiplerine saygı duymak da önemlidir. Bu değerlerin kazanılmasında en büyük sorumluluk önce kişinin kendisine aittir. Bu yaklaşımı destekleyecek olanlar ise ailelerdir, antrenörlerdir, eğitim kurumlarıdır, bilim dünyasıdır." dedi.

Kısa süre önce kurulan Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Seferihisar'daki spor faaliyetlerini artıracağını belirten Hotar, Buca Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki olimpik yüzme havuz inşaatının da devam ettiğini hatırlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise daha önce tesisin inşaatını incelemeye geldiğini ifade ederek, "Bu kadar kısa sürede tamamlandığı için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışı yapılan tesiste, 6 kulvardan oluşan yüzme havuzunun yanı sıra, basketbol, voleybol, badminton, hentbol, futsal, halk oyunları, hokey gibi sporların yapılacağı alanlar oluşturuldu. Engellilerin kullanımına da uygun olarak tasarlanan tesiste, bilimsel araştırmaların yanı sıra Seferihisar halkının kullanımına yönelik çalışmalar da yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz