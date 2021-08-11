Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı
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Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) 2020-2021 akademik yılında bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) 2020-2021 akademik yılında bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni düzenlendi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversiteden dereceyle mezun olma onuruna erişen öğrencileri kariyerlerinde yeni bir yolculuğa uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Rektörlük olarak, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini artırmaya, kamu hizmetlerimizin standartlarını yükseltmeye özen gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hotar, bilimsel alanda birçok başarıya imza attıklarını belirtti.

Öğrenci aileleri ile üniversite akademisyenlerine eğitim sürecine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Hotar, DEÜ'den dereceyle mezun olanlara da şöyle seslendi:

"Önemli olan gelecektir. Bu süreçte hedeflerinizi gerçekleştirmek kadar, kişiliğinizi ve becerilerinizi de geliştirmeye dikkat edin. Zamanınızı iyi kullanın; inandığınız yolda dostlarınızla birlikte yürümekten geri kalmayın. Hayatı çoğu zaman kontrol edemezsiniz. Sizin elinizde olmayan acı ve tatlı birçok gerçekle yüzleşeceksiniz. Ne moralinizi bozun ne de ayaklarınızın yerden kesilmesine izin verin. Küresel pandeminin getirdiği olumsuzlukları farklı noktalarda yaşayanlarınız oldu. Üniversitemizin ortamından bir süre uzak kaldınız. Bunu biliyoruz fakat yine de büyük düşünmekte fayda vardır. İlk adımı atmak, sonuca ulaşmaktan çoğu zaman daha önemlidir. Bunu aklınızın bir kenarına not edin."

Buca Eğitim Fakültesini birincilikle bitiren Melisa Kaya, üniversite eğitimini DEÜ'de almaktan mutluluk duyduğunu, gelecek yaşamında üniversitenin bir temsilcisi gibi çalışacağını ifade etti.

Törende, DEÜ öğrencileri, orman yangınlarında yaşamını yitirenlere ve yangın söndürme faaliyetlerinde görev alanlara ithafen müzik ve bale gösterisi sundu.

Bölümlerini dereceyle tamamlayan 68 mezuna başarı belgeleri ve hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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