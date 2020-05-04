Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
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Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
04.05.2020 07:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 07:57

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu esnasında iki takım arasında gerginlik çıktı. Ünlüler takımından Sercan ve Mert'in oynamamasından yakınan Gönüllüler, üst üste Ersin'i seçince çıkan tartışmayı Acun Ilıcalı sakinleştirdi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020, dün akşam 65. bölümüyle ekrana geldi. İkici dokunulmazlık oyununda Sercan ile Mert'in oynamayacak olması nedeniyle Gönüllüler takımına artı bir yarışmacı seçim şansı verildi. Fakat bu seçim nedeniyle iki takım arasında tansiyon yükseldi.

TAKIMLARI ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRDİ

Doktorun oyunlarda yarışma izni verdiği Sercan ve Mert, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek dokunulmazlık oyununda yer almak istemedi. Her 3 oyunda bir yeni isim seçme hakkı verilen Gönüllüler takımı ise Ersin ile yarışmak istedi. Ersin ise peş peşe oyun oynamak istemediğini her oyun arasında yarım saat dinlenmek istediğini söyledi. Seslerin yükselmesiyle devreye giren Ilıcalı ise seçme olayını yeniden anlatarak iki takımı sakinleştirdi.

Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takım arasında yarışmacı krizi yaşandı

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bu defa oyunu kazandı. İlk oyunu kaybeden Gönüllüler takımı aday olarak Berkan'ı çıkardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada konseyinde SMS sonuçlarında sürekli birinci gelen Mert'in adını yazarak takımlarını koruma altına almaya çalıştı. Adadan kimin eleneceği ise Salı günü yayınlanacak bölümle belli olacak.

Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takım arasında yarışmacı krizi yaşandı
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