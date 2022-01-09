Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi

Edremit Devlet Hastanesi'nde 7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, oğlunun ayağına tırnak batması şikayetiyle randevu almak isteyen M.Ö., ile Opr. Dr. Hüseyin Kara arasında tartışma yaşandı. Dr. Kara kapısının tekmelendiğini ve kendisine yumruk atıldığını ileri sürerek, bazı meslektaşlarıyla basın açıklamasında bulundu. Adnan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi M.Ö. ise kontrolle serbest bırakıldı

"Eşime oğlumuz için ameliyat randevusu alıp almadığını sordum. Eşim 'Hayır randevu alamadım, doktor beni dövmeye kalktı' dedi. Sonrasında Edremit Devlet Hastanesi'ne gittim. Doktordan verdiği randevuyu daha erkene alması gerektiğini rica ettiğini, ancak genel cerrah doktoru Hüseyin Kara'nın kendisine hakarette bulunduğunu ve vermiş olduğu randevuyu da iptal ettiğini söyledi. Polikliniğe eşimle birlikte giderek, neden böyle bir davranışta bulunduğunu öğrenmek istedim. Kısa bir süre sonra özel güvenlik görevlileri kapıyı açarak beni içeriye davet ettiler. Tek başıma girdim. Eşime hakaret etti. Uyardım, ayağa kalktı benim üzerime yürüdü. Güvenlikçiler araya girdi, beni tutmaya çalıştılar. O esnada Dr. Hüseyin Kara, benim sağ gözüme yumruk attı. Güvenlikçiler beni dışarıya aldılar, sonrasında polis geldi. Bana darp raporu aldırdıktan sonra ifade vermek için polis merkezine eşim ile birlikte getirildim. Ben Dr. Hüseyin Kara'yı hiçbir şekilde darbetmedim, kendisine tehdit ve hakarette bulunmadım. Kendisinden şikayetçiyim."