Doktorluk hayali kuran Musa, sağlığına kavuşmak istiyor
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Doktorluk hayali kuran Musa, sağlığına kavuşmak istiyor

ADANA'da makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), bir yandan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan okula gidemediği için üzülüyor.

Doktorluk hayali kuran Musa, sağlığına kavuşmak istiyor
22.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:48

ADANA'da makatı kapalı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği 7 ameliyattan sonra sağlığına kavuşamayan Musa Akçakaya (6), bir yandan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan okula gidemediği için üzülüyor. İleride doktor olup, hasta çocukları iyileştirmek istediğini söyleyen Musa, tedavisi için kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. 

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma-Ensari Akçakaya çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Musa Akçakaya, makatı kapalı olarak doğdu. Aile yıllarca çocukları Musa'nın hastalığına çözüm bulmak için kentteki birçok hastaneyi gezdi. Küçük Musa bu süreçte makatının açılması için 7 kez ameliyat masasına yattı. Son ameliyattan sonra makatı açılan çocuğun sağlık problemleri buna rağmen son bulmadı. Doktorlar, geçen yıllar içerisinde küçük Musa'nın boşaltım sisteminde sorunlar oluştuğu ve Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) hastalığına yakalandığını tespit etti. Çocuk ise dışkısını kontrol edemediği için bebek bezine mahkum oldu. Çocuklarının her yemek yediğinde tarifsiz acılar çektiğini, gece boyunca karın ağrısıyla mücadele ettiğini belirten Akçakaya çifti, onu tedavi ettirebilecekleri bir doktor veya hastane bulabilmek için yardım eli beklediklerini dile getirdi.

'ANNE BENİ BEZDEN KURTAR, OKULA GİDEYİM'Bir anne olarak çocuğunun her gün acı çekmesini görmeye dayanamadığını belirten Fatma Akçakaya, oğlunun en çok okula gidemediği için üzüldüğünü, normalde bu sene anaokuluna başlaması gerektiğini ama hastalığından dolayı gidemediğini kaydetti. Okula gidemediği için oğlu Musa'nın neredeyse her gün ağladığını belirten anne Akçakaya, "Neredeyse her gün okula gitmek istediğini söylüyor ve ağlıyor. Bazen bana 'Anne beni bu bezden kurtar artık okula gideyim' diyor. Böyle deyince içim parçalanıyor. Gönderemiyoruz çünkü oğlumun altı sürekli bezli olmak zorunda. Dışkısının geldiğini fark etmiyor. Bu halde eğitim hayatına başlayamaz. Okula o kadar çok gitmek istiyor ki büyüyünce doktor olacağını söylüyor. Geçen gün ağlayarak 'Anne bana iki çanta al, birine kitaplarımı diğerine bezlerimi koyacağım' dedi. Bir anne için çocuğunun bu denli çaresiz kalması çok acı verici" diye konuştu.YARDIM ÇAĞRISIOğlunun yakın zamanda tedavi edilmemesi durumunda ömür boyu aynı hastalıkla yaşama riski olduğunu dile getiren anne Fatma Akçakaya, oğluna tuvaleti geldiğinde kendisine söylemesini her gün belirttiğini ama hastalığından dolayı fizyolojik olarak bunu hissetmediğini kaydetti. Çocuğunun yaşıtları gibi koşup oynamasını istediğini söyleyen anne Akçakaya, "Yetkililere, hayır severlerimize sesleniyorum. Lütfen bir yardım eli uzatın. Çocuğumun iyileşmesi dışında bir isteğimiz yok. Gerekirse çadırda bile yaşarız" dedi.İşçi baba Ensari Akçakaya ise çocuğunu haftada 4-5 kez hastaneye götürdüğünü, bu yüzden çalıştığı yerde işlerinin aksadığını, bir yanda çocuğunun sağlığı bir yanda ise onların karnın doyurmak için uğraştığını dile getirdi. Oğlunun iyileşmesi için gece gündüz demeden çalışabileceğini belirten baba, tek isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

Küçük Musa ise sağlığına kavuşup okula gitmek istediğini belirterek, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Hasta çocukları iyileştireceğim" dedi.


Kaynak: DHA

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