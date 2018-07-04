AIDS'li Kadının Doğumunda Parmağına İğne Batan Asistandan İyi Haber

Diyarbakır'da uzman doktorların girmek istemediği HIV'li kadının doğumunda parmağına iğne batan asistanın ve bebeğin son testlerinde HIV'e rastlanmadı. Taşıyıcısı koca ile virüsü bulaştırdığı eşinde de ilaç tedavisi sonuç verdi.

3 AYLIK ASİSTANIN ELİNE İĞNE BATTI

Siirt'te kocasının HIV bulaştırdığı Ç.K., 4'üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar HIV'li kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi. Nöbetçi uzman doktor ve tecrübeli asistanların girmek istemediği operasyonu, klinik sorumlusu, yanına 3 aylık asistan D.D.'yi alarak yaptı. Ameliyat sonrası dikiş atan asistan D.D., eline iğne battığını iddia etti, hemen tedavi altına alındı.

ASİSTAN HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Asistan D.D. hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, ameliyata girmeyerek 2 gün iş bırakan hekimler hakkında soruşturma başlattı.

ÇİFTİN İLAÇ TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU SÜRECEK

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, bebek ve asistana uygulanan ilaç tedavisi sonrası 1. ve 3. aylarda yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı. Kesin bulgu için haziran ayında yapılan son tahlillerde de virüsün bulaşmadığı ortaya çıktı. Tedavileri süren taşıyıcı koca M.K. ile eşi Ç.K.'nın da yapılan son tahlillerinde virüsün pozitiften negatife döndüğü ortaya çıktı. Ancak çiftin ilaç tedavisini ömür boyu sürdürmesi gerekiyor.

"O KÖTÜ GÜNLERİ HATIRLAMAK DAHİ İSTEMİYORUM"

Hastanede yaşadıkları nedeniyle büyük travma yaşadığını anlatan 4 çocuk annesi Ç.K. ise, "Peş peşe müjdeli haberler aldık. Tedavimiz o hastanede sürüyor. Tüm doktorlar da öyle değil. Dava da açmadık. Bundan sonra o kötü günleri dahi hatırlamak istemiyorum" dedi.

BAŞSAVCILIK İDARİ SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR

Olayla ilgili idari soruşturmada 3 profesörden oluşan komisyon ifade alma işlemlerini tamamladı. Raporun, bu ay içinde rektörlüğe sunulacağı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor. Bu arada Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, geçen hafta kadın doğum kliniğindeki asistanlara başarı belgesi verdi.