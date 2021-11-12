Doktorların "6 aylık ömrün kaldı" dediği kadına yanlış teşhis konulmuş
İngiltere'de yaşayan Lucy Hammersley isimli kadın, yanağında sert bir cisim belirmesinin ardından hastaneye gitti. Muayene sonucunda kadına 4. evre kanser teşhisi konuldu. Doktorların 6 ay ömür biçtiği Lucy ölmedi. Çünkü hastane, kadına yanlış teşhis koymuştu. Bu gerçeği öğrenen Hammersley, gözyaşlarını tutamadı.
İngiltere'de yaşayan Lucy Hammersley isimli kadın, 24 yaşındayken yanağında çıkan sert bir cisim nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, yaptıkları muayenede kadının kanser hastası olduğunu belirledi ve 6 aylık ömrü kaldığını ifade etti. 6 yıldan bu yana yaşayan kadın, kendisine yanlış teşhis konulduğunu öğrenince büyük bir yıkıma uğradı.
Teşhisin konulduğu anı anlatan Hammersley, "Şoke olduğumu hatırlıyorum. Sadece ağlamaya başladım. Dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Kitleyi aldılar ve vücudumun geri kalanına yayılmış olabileceğini söyleyerek tedavi gördüm. Doktor 6 ya ömrümün kaldığını söylediler" dedi.
Teşhisin konulmasından sonra hayatını askıya aldığını dile getiren Hammersley, "O dönem bir çocuğum vardı. Ancak ikinci bir çocuk yapma planlarımı ertelemek zorunda kaldım. Hayatım alt üst oldu. Hiçbir şey yapmak istemedim. Derin bir depresyon yaşadım" diye konuştu.
6 yıl sonra Maidstone'ya taşındığından söz eden Hammersley, yeni bir doktor görüşü almaya karar verdi. Doktoru ona yıllarca çok sağlıklı olduğundan söz etti. Yanlış teşhisin sonrasında derin bir rahatlama ve öfe hissettiğini vurguladı.
Hammersley, "Öfke ve rahatlamanın gerçekten garip bir karışımıydı. Ayrıca sadece inanamayarak, ilk tepkim 'Beni başkasıyla karıştırmış olmalılar' oldu. 2012'de o gün doktora gitmeseydim neler olabileceğini düşünüyorum. Hayatım nasıl farklı olurdu ve altı yıl boyunca acı çekmezdim" şeklinde konuştu.
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