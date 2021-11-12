Doktorların "6 aylık ömrün kaldı" dediği kadına yanlış teşhis konulmuş

İngiltere'de yaşayan Lucy Hammersley isimli kadın, 24 yaşındayken yanağında çıkan sert bir cisim nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, yaptıkları muayenede kadının kanser hastası olduğunu belirledi ve 6 aylık ömrü kaldığını ifade etti. 6 yıldan bu yana yaşayan kadın, kendisine yanlış teşhis konulduğunu öğrenince büyük bir yıkıma uğradı.

"YAYILMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Teşhisin konulduğu anı anlatan Hammersley, "Şoke olduğumu hatırlıyorum. Sadece ağlamaya başladım. Dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Kitleyi aldılar ve vücudumun geri kalanına yayılmış olabileceğini söyleyerek tedavi gördüm. Doktor 6 ya ömrümün kaldığını söylediler" dedi.

"HAYATIM RESMEN ALT ÜST OLDU"

Teşhisin konulmasından sonra hayatını askıya aldığını dile getiren Hammersley, "O dönem bir çocuğum vardı. Ancak ikinci bir çocuk yapma planlarımı ertelemek zorunda kaldım. Hayatım alt üst oldu. Hiçbir şey yapmak istemedim. Derin bir depresyon yaşadım" diye konuştu.

BAŞKA BİR DOKTORA GÖRÜNMEK İSTEDİ

6 yıl sonra Maidstone'ya taşındığından söz eden Hammersley, yeni bir doktor görüşü almaya karar verdi. Doktoru ona yıllarca çok sağlıklı olduğundan söz etti. Yanlış teşhisin sonrasında derin bir rahatlama ve öfe hissettiğini vurguladı.

"KEŞKE DAHA ÖNCE GİTSEYDİM"

Hammersley, "Öfke ve rahatlamanın gerçekten garip bir karışımıydı. Ayrıca sadece inanamayarak, ilk tepkim 'Beni başkasıyla karıştırmış olmalılar' oldu. 2012'de o gün doktora gitmeseydim neler olabileceğini düşünüyorum. Hayatım nasıl farklı olurdu ve altı yıl boyunca acı çekmezdim" şeklinde konuştu.

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