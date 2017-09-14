Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner Evlendikten Sonra Başka Biri Oldu

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner, dizinin en hırslı karakteriydi.

İNCİR REÇELİ'NDE OYNADI

Diziden sonra birkaç dizi ve filmde rol olan Melike Güner, İncir Reçeli'nde AIDS hastası bir kızı canlandırdığı rolüyle hepimizi çok etkiledi.



2013 YILINDA EVLENDİ

Oyuncu Melike Güner, iş adamı Ali Haydar Bozkurt ile 21 Haziran 2013 tarihinde dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek ikiz bebekleri oldu. Mutlu çift, hayatlarına artık 4 kişilik bir aile olarak mutlu bir şekilde devam ediyor.

ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR

Güner, şu an bir projede yer almıyor, anneliğin keyfini çıkarıyor.

İşte Melike Güner'in yeni yaşamından iki kare;



