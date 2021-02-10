Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı
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Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı

10.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:47
Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı

RİZE'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle salıverilen Ali Sırrı Kulaksız (42), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

RİZE'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle salıverilen Ali Sırrı Kulaksız (42), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, önceki gün Rize Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı Kulaksız, Psikiyatri Bölümü'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı Kulaksız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Kulaksız, yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmekte kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor tedaviye, saldırgan ise gözaltına alındı. Meltem Puşuroğlu, tedavisin ardından taburcu edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ali Sırrı Kulaksız, elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince evinden alınan şüpheli Ali Sırrı Kulaksız, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı
Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı
Doktora oraklı saldırının şüphelisi, itiraz üzerine tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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