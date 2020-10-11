İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti
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İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

11.10.2020 07:37 | Son Güncelleme: 11.10.2020 07:46
İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

İZMİR Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor M.B.(27) tarafından maske takılması istendi.

İZMİR Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle  gelen  G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu   tespit edilince doktor  M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Olaya karışan Ö.Ş. ve G.B. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde  Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- İzmir
İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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