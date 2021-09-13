Doktor Who dizisinde rol alan Tanya Fear dört gündür kayıp: Genç oyuncudan haber alınamıyor - Haberler Magazin
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Doktor Who dizisinde rol alan Tanya Fear dört gündür kayıp: Genç oyuncudan haber alınamıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Doktor Who dizisinde rol alan Tanya Fear dört gündür kayıp: Genç oyuncudan haber alınamıyor

AİLESİ VE YAKINLARI KAYIP İLANI VERDİFear ile iletişime geçmek için her yolu deneyen ailesi ve yakınları hiçbir sonuç alamayınca çareyi polise başvurmakta buldu.

AİLESİ VE YAKINLARI KAYIP İLANI VERDİ

Fear ile iletişime geçmek için her yolu deneyen ailesi ve yakınları hiçbir sonuç alamayınca çareyi polise başvurmakta buldu. Yakınları Tanya Fear ile en son 9 Eylül'de haber leştiklerini ve o günden bu yana oyuncudan hiçbir haber alınamadığını belirtti.

EN SON 9 EYLÜL'DE MENAJERİYLE KONUŞMUŞ

Tanya Fear'ın menajeri Alex Cole, dün Today'e, genç oyuncunun kayıp olduğu bilgisini doğrulayarak "Onunla en son sekiz gün önce iş hakkında konuştuk. O zaman iyiydi" dedi. Menajeri Cole, genç oyuncunun kayıplara karışmasının kendisi için bir şok olduğunu belirtti. Cole, Fear'ın bir süredir Hollywood'da yaşadığını belirterek "Son birkaç aydır stand up gösterileri üzerinde çalışıyordu. Onun için işler iyi gidiyordu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KAMPANYA BAŞLATILDI

Tanya Fear'ın arkadaşları da sosyal medya üzerinden genç oyuncuyu arama çalışmalarına başladı. #FindTanyaFear (Tanya Fear'ı bulun) etiketini kullanan arkadaşları Fear'dan bir haber almaya çalışıyor. Yazar Bolu Babalola da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Arkadaşım Tanya, Los Angeles Hollywood'da kayboldu. O 9 Eylül 2021'den bu yana kayıp" yazarak arama çalışmalarına destek verdi.

YILDIZI YENİ PARLIYORDU

Yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan Tanya Fear, Doctor Who adlı dizideki Dr: Jade McIntyre rolüyle dikkat çekti. Spotless, A Moving Image ve Kick Ass 2 de Fear'ın rol aldığı yapımlar arasında.

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