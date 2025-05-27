Doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

Doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?
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Ankara merkezli 16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler arasında Doktor Volkan Uçak'ın da olduğu öğrenildi. Peki, Doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

Geçtiğimiz gün Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun odağında kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak, menfaat temin etmek gibi suçlamalar yer alıyordu.Yakalanan 58 kişi arasında televizyonlarda gördüğümüz, bilirkişi olarak sık sık konuşan, "hipnoz" seansları yapan "doktor" Volkan Uçak da vardı. Peki, Doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

DOKTOR VOLKAN UÇAK'IN DİPLOMASI SAHTE Mİ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "ÖSYM Kanununa Muhalefet" suçlarından 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkarıldığı, bu e-imzalarla kurum sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirtildi. Operasyonda iki şüphelinin yurtdışında olduğu, 58 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Uçak'ın diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; Uçak, ifadesinde, Türkiye'den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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