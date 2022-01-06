Doktor Stranger filmi oyuncuları kim? Doktor Stranger filmi konusu, oyuncuları ve Doktor Stranger özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Stranger filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Stranger filmini izleyecek olanların merak ettiği Doktor Stranger konusu nedir, Doktor Stranger oyuncuları kimler ve Doktor Stranger özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR STRANGER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyaca ünlü nörocerrah Doktor Stephen Strange, geçirdiği korkunç bir araba kazasından sonra ellerini kullanamamaya başlıyor ve hayatı sonsuza dek değişiyor. Doktor Stephen Strange kısa sürede yeni sihirli güçler kuşanıyor ve şöhret ile statü dolu yaşamına geri dönmekle, her şeyi geride bırakarak var olan en güçlü sihirbaz olarak dünyayı korumak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

DOKTOR STRANGER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Scott Derrickson

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, Scott Adkins

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2016 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: C. Robert Cargill, Steve Ditko

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