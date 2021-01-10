Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü (2)

DAYILARI KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ, HALALARI DA ENTÜBESamsun'da, koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan, özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan ve öğretmen Selman Emirhan kardeşlerin, dayıları olan Teyfik Akbaş'ın da koronavirüsten 20 gün önce hayatını...

DAYILARI KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ, HALALARI DA ENTÜBE

Samsun'da, koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan, özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan ve öğretmen Selman Emirhan kardeşlerin, dayıları olan Teyfik Akbaş'ın da koronavirüsten 20 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailede, Emirhan kardeşlerin, halası Mesure Akbaş'ın da koronavirüs nedeniyle Çarşamba Devlet Hastane'sinde yoğun bakım servisinde entübe durumda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK