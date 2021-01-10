Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
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Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü

10.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:13
Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü

SAMSUN'da, esnaf Kenan Emirhan (40), özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) kardeşler, koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde hayata veda etti.

SAMSUN'da, esnaf Kenan Emirhan (40), özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) kardeşler, koronavirüs nedeniyle 1 ay içinde hayata veda etti.

Kentte, bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Kenan Emirhan ilçede toprağa verildi. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dr. Necati Emirhan, görev yaptığı özel hastanede düzenlenen törenin arından Çarşamba'da defnedildi. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, dün yaşamını yitirdi.

Ağabeyleri gibi koronavirüs mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası öğretmen Selman Emirhan, Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emirhan kardeşlerin, 1 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, kenti hüzne boğdu.


Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

Haber Yorumları (1)
KÜRŞAT MARAŞLI: Allahım rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum. üç evladını kaybetmek çok zor rabbim yardımcıları olsun.
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