'Doktor Çorbası' ekşi tarhana şifa deposu - Haberler
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"Doktor Çorbası" ekşi tarhana şifa deposu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ev hanımları "Doktor Çorbası" olarak bilinen kızılcık meyvesinden şifa deposu ekşi tarhana yapımına başladılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ev hanımları "Doktor Çorbası" olarak bilinen kızılcık meyvesinden şifa deposu ekşi tarhana yapımına başladılar.

Ev hanımı Fatma Çakır, kızılcık meyvesinden yaptıkları "Doktor Çorbası" olarak da bilinen ekşi tarhanayı soğuk algınlığı ve gripten korunmak için özellikle kış aylarında bol bol tükettiklerini söyledi.

Fatma Çakır, " Kızılcık'tan ekşi tarhana yapmak meşakkatli olsa da mahallede bulunan kadınlar imece usulü birbirlerine yardımcı olurlar. Ekşi tarhana yapmak için önce iyice olgunlaşan kızılcık meyvelerini un ve tuz ile karıştırarak yoğurup hamur haline getirdikten sonra küçük parçacıklara ayırarak yere serdiğimiz bezlerin üzerinde güneşte iki saat kadar kurutuyoruz. Daha sonra kuruyan kızılcık hamurunu ellerimizle iyice ovarak toz haline getirip kavanozlara doldurup özellikle kış aylarında bolca tüketiriz. Bu yıl kuraklık yüzünden kızılcık üretimi çok düştü ve geçen yıl 10 TL civarında olan kızılcık fiyatları bu yıl 20-25 TL'ye kadar çıktı. Bizlerde ancak kendimize yetecek kadar ekşi tarhana yaptık " diye konuştu. - KÜTAHYA

Doktor Çorbası ekşi tarhana şifa deposu

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