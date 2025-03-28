Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Doktor Civanım oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi?

Doktor Civanım oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Doktor Civanım televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu, özeti ve Yüz Numaralı Adam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Doktor Civanım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Civanımni izleyecek olanların merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu nedir, Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler ve Yüz Numaralı Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR CİVANIM KONUSU NEDİR?

Şehirde bir hastanede hademelik yapan Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir. Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.


DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR: KEMAL SUNAL, BAHAR ÖZTAN, AYŞEN GRUDA, ALİ ŞEN, İHSAN YÜCEİ YADİGAR EJDER

DOKTOR CİVANIM NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.