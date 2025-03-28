Doktor Civanım oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Civanımni izleyecek olanların merak ettiği Yüz Numaralı Adam konusu nedir, Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler ve Yüz Numaralı Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR CİVANIM KONUSU NEDİR?

Şehirde bir hastanede hademelik yapan Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir. Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.



DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR: KEMAL SUNAL, BAHAR ÖZTAN, AYŞEN GRUDA, ALİ ŞEN, İHSAN YÜCEİ YADİGAR EJDER

1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir.