Doktor Bülent Demircioğlu: 'Yeni Kitabım Farkındalık Yaratacak!' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doktor Bülent Demircioğlu: "Yeni Kitabım Farkındalık Yaratacak!"

Bültenler - Haberler | Güncel
Doktor Bülent Demircioğlu:

Amacımız asla geleneksel tıbbı reddetmek değil, bunu yapmam çok saçma olur çünkü ben hala bir doktorum ve geleneksel tıbbın tam ortasındayım. Bu kitapta sadece geleneksel tıbbın artık bizim enerji bedenimize, duygusal ve zihinsel tarafımıza da bakmasını tavsiye edebilirim. Geleneksel tıp sayesinde hastalıklarımızın teşhisi çok kolaylaştı, kan testleri muhteşem bilgiler veriyor ve en önemlisi görüntüleme yöntemleri bize yol gösteriyor.

Bu bilgilere ihtiyacı olan milyonlarca insan var ve ben bunu eğitimler yaparak anlatmaya çalışıyorum. Ancak herkesin eğitime katılma imkanı olmadığı için bu kitabı yazmaya karar verdim.

Enerji bedenimle tanıştıktan sonra etrafıma da uygulamalar yapmaya başladım. Kitapta yeri geldikçe bu iyileşme hikayelerinden de bahsedeceğim. Hadi artık balığı yakalama yolculuğumuza başlayalım. Kitap çok yakında Destek yayın evinden okuyucularıyla buluşacak diyen Bülent Demircioğlu, bunun tabi heyecanı içindeyim inşallah beni takip eden sevenlerim kitabımı severek okuyacaktır dedi.

Bülent Demircioğlu 1972 yılında Antakya'da doğmuş, ilk ve orta – lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanıp 1995 yılında ilk kliniğini İstanbul'da açmıştır. 1993 yılında Çin Tıbbı ile ilgilenmeye başlayıp, mesleki bazı uygulamaları Çin Tıbbı ile bütünleştirmiştir. 1998 yılında Hatay'a taşınmış ve yeni bir klinik açmıştır. Reenkarnasyon hikayelerinin çokça anlatıldığı bu bölgede aile dizilimi ve psikosoybilim araştırmalarını renklendirecek bir çok vaka ile çalışma yapmıştır. Kendi çözümsüz hastalıklarını (Boyun fıtığı, hassas bağırsak sendromu, migren) bilinçaltı tekniklerle çözerek bilinçaltı travmaların hastalıklar üzerindeki bağlantısını fark etmiş,2020 yılında eşiyle birlikte Yeni Alman Tıbbı, Şamanizm, Hipnoz, Radyestezi, Çin Tıbbı bilgilerini birleştirerek ReSetting sistemini kurmuştur. Halen Diş Hekimliği yapan Bülent Demircioğlu , 1000 üzeri vakada bilinçaltı çözüm teknikleri ile çalışma yapmış, vakalarda çözüm sağlamıştır. Her ay ReSetting bilinçaltı hastalık çözümleri ile ilgili eğitim vermeye devam etmektedir. Resetting Çocuk Hastalıkları Bilinçaltı Çözümleri, ReSetting Kilo Sorunları Bilinçaltı Çözümleri, A'dan Z'ye Hastalıklar ve Çözümleri ve Şamanizm Ritüelleri eğitim konuları arasındadır.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Bülent Uygun Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doktor Bülent Demircioğlu: 'Yeni Kitabım Farkındalık Yaratacak!' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:33:09. #1.12#