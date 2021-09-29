Doktor Bülent Demircioğlu: "Yeni Kitabım Farkındalık Yaratacak!"

Bu bilgilere ihtiyacı olan milyonlarca insan var ve ben bunu eğitimler yaparak anlatmaya çalışıyorum. Ancak herkesin eğitime katılma imkanı olmadığı için bu kitabı yazmaya karar verdim.

Enerji bedenimle tanıştıktan sonra etrafıma da uygulamalar yapmaya başladım. Kitapta yeri geldikçe bu iyileşme hikayelerinden de bahsedeceğim. Hadi artık balığı yakalama yolculuğumuza başlayalım. Kitap çok yakında Destek yayın evinden okuyucularıyla buluşacak diyen Bülent Demircioğlu, bunun tabi heyecanı içindeyim inşallah beni takip eden sevenlerim kitabımı severek okuyacaktır dedi.

Bülent Demircioğlu 1972 yılında Antakya'da doğmuş, ilk ve orta – lise öğrenimini Antakya'da tamamlamıştır. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanıp 1995 yılında ilk kliniğini İstanbul'da açmıştır. 1993 yılında Çin Tıbbı ile ilgilenmeye başlayıp, mesleki bazı uygulamaları Çin Tıbbı ile bütünleştirmiştir. 1998 yılında Hatay'a taşınmış ve yeni bir klinik açmıştır. Reenkarnasyon hikayelerinin çokça anlatıldığı bu bölgede aile dizilimi ve psikosoybilim araştırmalarını renklendirecek bir çok vaka ile çalışma yapmıştır. Kendi çözümsüz hastalıklarını (Boyun fıtığı, hassas bağırsak sendromu, migren) bilinçaltı tekniklerle çözerek bilinçaltı travmaların hastalıklar üzerindeki bağlantısını fark etmiş,2020 yılında eşiyle birlikte Yeni Alman Tıbbı, Şamanizm, Hipnoz, Radyestezi, Çin Tıbbı bilgilerini birleştirerek ReSetting sistemini kurmuştur. Halen Diş Hekimliği yapan Bülent Demircioğlu , 1000 üzeri vakada bilinçaltı çözüm teknikleri ile çalışma yapmış, vakalarda çözüm sağlamıştır. Her ay ReSetting bilinçaltı hastalık çözümleri ile ilgili eğitim vermeye devam etmektedir. Resetting Çocuk Hastalıkları Bilinçaltı Çözümleri, ReSetting Kilo Sorunları Bilinçaltı Çözümleri, A'dan Z'ye Hastalıklar ve Çözümleri ve Şamanizm Ritüelleri eğitim konuları arasındadır.

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