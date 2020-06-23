Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ'de başarılı kalp operasyonu
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Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ'de başarılı kalp operasyonu

Kalpten çıkan ana damarında (Aort Damarı) doğuştan darlık olan ve 20 haftalık hamile olduğu için açık kalp ameliyatının yapılması hem kendisi, hem de bebek için çok yüksek riskli olan 24 yaşındaki hasta, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde...

Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ'de başarılı kalp operasyonu
23.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:57

Kalpten çıkan ana damarında (Aort Damarı) doğuştan darlık olan ve 20 haftalık hamile olduğu için açık kalp ameliyatının yapılması hem kendisi, hem de bebek için çok yüksek riskli olan 24 yaşındaki hasta, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde yapılan kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Kayseri Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, kapalı yöntem ile sağlığına kavuşturdukları hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Döndü Kayısı 24 yaşında, 20 haftalık gebe bir hastamız. Yaklaşık 13 yaşlarında rahatsızlanıyor. Çocuk kardiyoloji bölümüne başvuruyor ve orada aort koarktasyonu (doğuştan aort damarında darlık) teşhisi konuyor. Bunu daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek istersek, kalpten çıkan ana damarın ciddi bir şekilde daralması tespit ediliyor. Hastamız 24 yaşına geliyor ve evleniyor. Evlendikten sonra hamile kalıyor ve hiç takip ettirmiyor hastalığını. Bu hastalığın tipik özelliği olan ilaçlarla kontrol edilemeyen kan basıncı yüksekliği ortaya çıkıyor. Aort damar darlığı olan hastaların kan basıncı vücudun üst kısmında yüksek alt kısmında kan basıncı (tansiyon)düşüklüğü oluyor ve ilaçlarla kontrol etmek mümkün olmuyor. Gebelik sırasında en büyük tehlike tansiyonun kontrol edilememesi özellikle gebeliğin sonlarına doğru çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu hem anne için çok tehlikeli hem de bebek için çok tehlikeli bir durum. Anne karnındaki bebeğin beslenmesi bozularak gelişme geriliğine yol açabiliyor. Biz bütün olabilecek riskleri hastaya ve yakınlarına anlattık. Onlarda tedaviyi kabul ettiler. Çocuk kardiyoloji bilim dalındaki meslektaşım Prof. Dr. Ali Baykan ile birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Anesteziyoloji, kadın doğum, erişkin kardiyoloji ve çocuk kardiyolojinin oluşturduğu bir ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kalpten çıkan ana damardaki darlığı kapalı yöntemle tüp şeklinde özel bir stent yerleştirdik. Stent yerleştirdikten sonra hastanın kolundaki kan basıncıyla bacaklarındaki kan basıncı tamamen eşitlendi. Kan basıncını ilaçla kontrol edilemiyor iken, şuan ilaçsız kontrol altında. Yani hasta kapalı yöntem ile yaklaşık 1 saat süren bir operasyon sonrası tamamen sağlığına kavuştu. Aort damar darlığını müdahale çocuk kardiyologlarının ve erişkin kardiyologlarının genelde yaptığı bir işlem. Bu hastanın özelliği 20 haftalık gebelik sırasında yaptığımız ilk kapalı yöntem ile aort damarındaki darlığa müdahale operasyonu. Bu operasyon sırasında bebeğin riske girmemesi ve radyasyon almaması için karnını kurşun önlüklerle kapattık. Çok şükür sorun yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Şuan hem anne, hem de bebek sağlıklı bir durumda."

Sağlığına kavuşan 24 yaşındaki Döndü Kayısı ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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