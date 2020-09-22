Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu sergisi Anadolu'nun güzelliklerini tuvale taşıyan, 'Suların Ressamı' olarak bilinen dünyaca ünlü merhum ressam Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 100. yılında sanal sergi ile yad ediliyor.

Anadolu'nun güzelliklerini tuvale taşıyan, 'Suların Ressamı' olarak bilinen dünyaca ünlü merhum ressam Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 100. yılında sanal sergi ile yad ediliyor.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, "Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu" adlı sanal sergiyle koleksiyonundaki Yakupoğlu eserlerinden meydana gelen antolojiyi internet sitesinden sanatseverlerle buluşturuyor.

Yakupoğlu'nun başta Kütahya ve İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin farklı yerlerinden manzara resimlerinin yer aldığı dijital sergide, sanatçının desen, minyatür ve portre gibi çalışmaları da görülebiliyor.

Vakıf bünyesindeki resimlerin yanı sıra hayatından kareleri gösteren fotoğraflar, Yakupoğlu'na ait ses kayıtları ve Mehmet Erdoğmuş'un arşivinden alınan ney taksimleri de Yakupoğlu'nun ressamlığının yanında, neyzenliği ve özgün kişiliğine de ışık tutuyor.

Sanal serginin, https://kubbealti.org.tr/ahmet-yakupoglu-sergisi adresinden ziyaret edebileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı