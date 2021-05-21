Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı

Kolombiya'nın Tulua şehrinde 28 yaşındaki Jari Daniela Velez isimli kadın, doğum sırasında bebeğini kaybetti. Hastanedeki işlemlerin ardından bebeklerinin cansız bedenlerini isteyen aileye teslim edilen poşetin içerisinden bebeklerinin cansız bedeni yerine büyük bir sıçan ve iki muayene eldiveni çıktı.

Kolombiya'nın Tulua şehrinde yaşayan ve bebek bekleyen çiftin mutluluğu, doğum sırasında kabusa döndü. 27 yaşındaki anne Jari Daniela Velez, doğumda bebeğini kaybetti. Doktorların bebeğin öldüğünü ve cenazesinin morga kaldırıldığını söylemesi üzerine Jari'nin kocası Daniel Alejandro Jaramillo, bebeği almak için morga gitti. Bebek gömülmeden önce bebeğin içine koyulduğu poşeti açan baba,bebek yerine büyük bir sıçan ve iki muayene eldiveni ile karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

AİLE, BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNİ İSTEDİ

Jari'nin kuzeni sıçanın fotoğraflarını çekip sosyal medya üzerinden paylaştı. Jari, paylaşımının üzerine "Biz bebeğin bedenini talep ettik ama hastanenin morg yetkilisi bize ölü bir sıçan verdi" notunu düştü. Olayın duyulması üzerine hastane yetkilileri özür açıklamasında soruşturma açıldığını bildirdi. Hastaneden şikayetçi olan aile, bebeğin bir an önce bulunup törenle gömülmesini istediklerini söyledi.