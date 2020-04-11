Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü - Haberler
Polis, Güncel

Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü

Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdüKAHRAMANMARAŞ'ta doğum yapan Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen kız bebeği, taburcu edildikleri hastaneden sokağa çıkma yasağı nedeni ile polis ekiplerince alınıp, evlerine götürüldü.

11.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:30
Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü

Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta doğum yapan Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen kız bebeği, taburcu edildikleri hastaneden sokağa çıkma yasağı nedeni ile polis ekiplerince alınıp, evlerine götürüldü.

Onikişubat ilçesinin Üngüt Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Kalaycı, dün akşam götürüldüğü hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doktorlar, bu sabah, Ayşegül Kalaycı ve Cennet adı verilen bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, eve gidebileceklerini söyledi. Baba Durmuş Ali Kalaycı da taksi aradı. Ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadı. Bunun üzerine polisten yardım istedi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden hastaneye gönderilen ekip, Ayşegül Kalaycı ile bebeğini evlerine götürdü.

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM'

Baba Kalaycı, İkinci çocuğum oldu. Sokağa çıkma yasağından dolayı, kendi aracım da olmadığı için devletten yardım istedim. Allah razı olsun herkes yardım etti. Polisler, eşim ve çocuğumu alıp eve getirdi. Polislerimize, devletimize çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun dedi.

Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Ekrem İmamoğlu
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Doğum yapan kadın ile bebeğini eve, polis götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 17:37:22. #1.15#
title