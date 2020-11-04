Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı
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Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı

04.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:35
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı

ABD'de, doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen ve o ana ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan kişi büyük tepki çekti.

Eşinin doğumuna katılan adam, doğum sırasında eşini pizza yiyerek izledi. Yetmedi bir de o anları fotoğraflayıp ''Bu bir doğum fotoğrafı değil, pizza fotoğrafıdır'' başlığı ile sosyal medyada paylaştı.

"SORUMSUZLUK VE VİCDANSIZLIK"

Fotoğrafı gören bazı kişiler, eşi doğum yaparken kocanın pizza yiyerek ve alkol alarak acı çeken karısını izlemesini sorumsuzluk ve vicdansızlık olarak değerlendirdi.

DESTEK VERENLER DE OLDU

Bazı kullanıcılar ise karsının doğum yapmasının kocanın yemek yiyemeyeceği anlamına gelmediğini söyleyerek adama destek verdiler.

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