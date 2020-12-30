Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu
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Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu

Berlin'de Urban Ruths'un fotoğrafladığı Uzerli kız bebek bekliyor.

Berlin'de Urban Ruths'un fotoğrafladığı Uzerli kız bebek bekliyor. Ocak ayının ilk haftası doğum yapması beklenen ünlü oyuncunun 6 yaşında Lara isimli bir de kızı bulunuyor.

Bebeğin babasının ismini söylemedi

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Kaynak: Hürriyet

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