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Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

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Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Sönmez'in rol aldığı "Tatbikat Sahnesinin yeni oyunu Acting'in İstanbul prömiyeri önceki gece Fişekhane'de görkemli bir davetle gerçekleşti. 8.5 aylık hamile olan Gizem Demirci, davete eşi Emre Karayel ile katıldı. İşte detaylar...

Prömiyer sonrası Burcu Özberk ile poz veren Erdal Beşikçioğlu, Acting ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ"

Beşikçioğlu, Güzel bir oyun, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun" dedi.

Sözlerini sürdüren oyuncu, "Tiyatro sahnelerinin, sahne üzerinde eğitim almış ve iyi yetişmiş oyunculara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

8.5 aylık hamile olan iç mimar Gizem Demirci, galaya eşi Emre Karayel ile katıldı. Demirci, "Doğuma sayılı günler kaldı. Çok heyecanlıyız" dedi.

Burcu Özberk

Deren Talu

İpek Karapınar-Can Yücel

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

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