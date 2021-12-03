Doğum için gün sayıyor... Böyle görüntülendi

Prömiyer sonrası Burcu Özberk ile poz veren Erdal Beşikçioğlu, Acting ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ"

Beşikçioğlu, Güzel bir oyun, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun" dedi.

Sözlerini sürdüren oyuncu, "Tiyatro sahnelerinin, sahne üzerinde eğitim almış ve iyi yetişmiş oyunculara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

8.5 aylık hamile olan iç mimar Gizem Demirci, galaya eşi Emre Karayel ile katıldı. Demirci, "Doğuma sayılı günler kaldı. Çok heyecanlıyız" dedi.

Burcu Özberk

Deren Talu

İpek Karapınar-Can Yücel