Doğum gününde trafik kazasında ölen Davut, toprağa verildi

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı. Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İddiaya göre, İzmir Yolu Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak, bariyerlere vurup takla attıktan sonra ağaca ve aydınlatma direğine çarpıp, Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu.

Kazanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Davut Can Duman'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Gürsu Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde baba Mustafa Duman'ın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir kız kardeşinin olduğu belirtilen Can'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.