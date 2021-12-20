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Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu
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İş insanı Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz doğum günü partisi organize etti. Gümüşsuyu'ndaki boğaz manzaralı Topaz Restaurant'ı kapatan Ozan Baran, 100 ortak dostlarını misafir ederek eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı. Baran, eşini öpücüklere boğdu. İşte detaylar...

Doğum gününe katılan dostlarına hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica ederken eşi Süreyya Yalçın'ın isteği üzerine kendisi de hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumuna 125 bin TL bağışta bulundu.

EĞLENCE TAVAN YAPTI

Ozan Baran eşi için kapattığı Topaz Restaurant'da sürprizlerle dolu bir gece organize etti. Yemek öncesi ve sonrası birbirinden ünlü isimler sahne alarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.

Gecede ilk olarak Ozan Doğulu ve orkestrası sahne aldı. İlerleyen saatlerde ise Hera Aslan, Açelya Elmas ve Hande Dönmez sahne aldı.

SÜRPRİZLERLE DOLU GECE

Doğum günü organizasyonunu ys Flowers & Events sahibi Duygu Sancaklı yaparken, siyah konseptli bu özel gecede Süreyya Yalçın siyah bir kıyafet tercih ederken doğum günü pastası da aynı renkteydi.

Ozan Baran,Topaz Restaurant'ın işletmecisi Ecevit Yılan ile birlikte Süreyya Yalçın'a sürprizlerle dolu bir gece yaşattılar.

4 katlı siyah doğum günü pastasını kesen Ozan Baran-Süreyya Yalçın çifti, bu özel gecede kendilerine eşlik eden dostlarına teşekkür ederek kadeh kaldırdı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN RENKLİ KARELER...

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

Doğum gününde eşini öpücüklere boğdu

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