Doğum günü partisinde estetik itirafı geldi

Hande Yener, Berksan ve Burak Yeter gibi ünlü isimlerin katıldığı doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Melek şeklindeki doğum günü pastasını kesen Çoşkun, oldukça mutluydu.

Partiye katılan Hande Yener, estetik iddialarına cevap verdi. Yener, "Zamanı durdurmak kolay değil. Yapıyoruz bir şeyler" diyerek itirafta bulundu.