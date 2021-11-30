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Doğum günü partisinde estetik itirafı geldi

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Doğum günü partisinde estetik itirafı geldi

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun (45), yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Kuruçeşme'de Levent Akbulut'un işlettiği Two adlı mekanda kutladı. Partiye katılan Hande Yener, estetik itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Hande Yener, Berksan ve Burak Yeter gibi ünlü isimlerin katıldığı doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Melek şeklindeki doğum günü pastasını kesen Çoşkun, oldukça mutluydu.

Partiye katılan Hande Yener, estetik iddialarına cevap verdi. Yener, "Zamanı durdurmak kolay değil. Yapıyoruz bir şeyler" diyerek itirafta bulundu.

Doğum günü partisinde estetik itirafı geldi

Doğum günü partisinde estetik itirafı geldi

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