Doğukan Manço: Az kalsın Batıkan'ı biçiyordum
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Doğukan Manço: Az kalsın Batıkan'ı biçiyordum

Doğukan Manço, bir süredir müzik dışında Youtube kanalına da yeni projeler çekmeye devam ediyor. Survivor İtirafları, Çılgın Deneyler, Drift, Müzik, Programları ve Röportajlar başlıkları altında farklı içerikler sunan Manço, hayatının içindekileri samimice yansıtıyor. Doğukan Manço son olarak, kardeşi Batıkan Manço ile karantinada drone ile sipariş tesliminde bulundu

27.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:42
Doğukan Manço: Az kalsın Batıkan'ı biçiyordum

Snob Magazin'in haberine göre; Her zaman cin fikirlere açık biri olduğunu söyleyen Doğukan Manço mucitliği de seviyor. Daha önce Survivor'da hünerlerini sergileyen müzisyen Çılgın Deneyler ile yürekleri hafiften hoplatırken, çok da eğlendiriyor.

Evinin bahçesinden drone uçurdu

Daha önce medyada da yayınlanan drone ile alış verişişini kardeşi Batıkan Manço ile test etmeye karar veren Doğukan, evinin bahçesinde hazırladığı düzenek ile işe girişti

'Hiç kolay değilmiş'

Çok eğlenceli geçen çekimlerde yaklaşık 1 kiloluk alış veriş torbasını havalandıran ikili, renkli görüntülere imza attı. Drone alış verişi için "Hiç kolay değilmiş" diyen Doğukan ve Batıkan Manço kardeşler, deneyi küçük kazalardan dönseler de başarı ile tamamladılar.

Kaynak: Snob Magazin

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