Down Sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu! Belediye yağmayan karı Doğukan'ın ayağına getirdi

İstanbul Tuzla'da yaşayan Down Sendromlu Doğukan Canpolat, akranları sokakta kar topu oynarken mahallesine kar yağmadığı için kar topu oyunundan mahrum kaldı. Pencereden dışarı bakarak kar yağması ve oyun oynayabilmesi için dua etmeye başlayan Doğukan'ın durumuna üzülen annesi ise o anları kayda aldı.

Videoyu sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı etiketleyerek paylaşan anneye, belediye başkanından herkesi etkileyen bir çözüm geldi.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM. İYİ Kİ VARSINIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, video ile kar yağmadığı için üzülen Down Sendromlu Doğukan Canpolat'ın isteğini yerini getirdi. Başkan Yazıcı, kar küreme ve yol açma çalışmaları için sahada bulunan ekiplere talimat vererek, yüksek rakımlı yerlerden kar toplamalarını istedi. Topladıkları karı, top haline getiren ekipler, Doğukan'a sürpriz yaptı.

Kapıyı açtığında ellerinde kar topu ile ekipleri karşısında gören Doğukan'ın o anki mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı. Sokaktaki diğer çocuklar ve kendisine kar getiren ekiplerle kartopu oynayan Doğukan Canpolat, "Sizi çok seviyorum. Tuzla Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Herkes kendisine iyi baksın" diye konuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya hesabından o anları "Nasıl başladı?/ Nasıl bitti?" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı