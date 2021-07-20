Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı
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Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı

Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de bulunan kurban kesim alanında kurbanlar kesilmeye başlandı.

Sancaktepe'de bulunan kurban kesim alanında kurbanlar kesilmeye başlandı. Alanda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de ailelere ile çocuklara kavurma ve pilav dağıtarak tek tek bayramlarını kutladı.

Sancaktepe'de Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya gelindi. Kurban satıcısı ve alıcılarının bulunduğu kurban kesim alanında Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de yer aldı. Herkesin bayramını kutlayan Başkan Döğücü, kavurma ve pilav dağıtarak vatandaşın bayramını kutladı. Alanda Hayvan satıcısı olan Hasan Aydoğdu, satışlarının iyi olduğunu ve 28 büyükbaş hayvan sattığını söyledi. Küçükbaş hayvanlarının da yarısını sattığını belirten Aydoğdu, diğer kalan yarısını da bayram bitirmeyi umut ettiğini söyledi.

'KESİM ALANINDA HİJYENE ÇOK DİKKAT ETTİK'

Başkan Şeyma Döğücü, 'Bugün Belediyemizin hazırladığı kurban kesim alanındayız. Burada bütün hijyenik şartlara dikkat ettik. Kasaplarımız tecrübeli ve hızlı. Vatandaşlarımız kurbanlarını beklerken tabii ki acıkıyor. Bu yüzden onlara kavurma ve pilav ikram ediyoruz. Veteriner hekimlerimiz, zabıtamız, ambulansımızla vatandaşa iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkesin Kurban Bayramı Mübarek olsun' diye konuştu.

Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı
Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı
Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı
Döğücü'den bayramda vatandaşa kavurma ve pilav ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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