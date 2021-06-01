Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Topçi'den Müdür Tekin'e teşekkür ziyareti
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Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Topçi'den Müdür Tekin'e teşekkür ziyareti

Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Topçi'den Müdür Tekin'e teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, ilçe merkezindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün açılmasına katkı sağlanmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek teşekkür edip plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı Başkan Topçi'ye teşekkür etti. Mutlu ve huzurlu bir toplum olma yolunun bireylerin hayatı paylaşarak birbirlerinin sorunlarına duyarlı olmasından geçtiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirimizi anlayarak yaşayabilmek en büyük gayemizdir" dedi.

Misafiri ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirini yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Topçi'den Müdür Tekin'e teşekkür ziyareti - Haberler
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