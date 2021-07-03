Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama %40 daha az! Sağlıkçılara göre sebebi, ortaya atılan kısırlık yalanı

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerinde aşılama oranı diğer bölgelere ve illere göre daha düşük. Sağlıkçılar bu durumun ortaya atılan "Koronavirüs kısırlık yapıyor" dedikodusundan kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan farklı dillerde afiş hazırlanmasının da insanlara ulaşabilme adına etkili olacağını düşünüyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm, aşı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla sürerken, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde aşılama oranının, diğer illere göre daha düşük olduğu gözleniyor.

Milliyet'in haberine göre, bu bölgedeki uzmanlar aşılama oranının diğer illere göre düşük olmasının sebebinin "kısırlık" dedikodusu olduğunu düşünüyor.

"KÜRTÇE VE TÜRKÇE AFİŞLER HAZIRLADIK"

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr.Elif Turan yaptığı açıklamada "Orantılama yaptığımızda bile, aşılanma rakam ve hızı batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrediyor. Hemşehrilerimize Kovid-19 aşılarının etkinliğini anlatınca ikna oluyorlar. Özellikle kırsaldaki vatandaşlarımız bir takım söylentilerden hemen etkilenip aşılanmaktan kaçınabiliyor. Aşılanma hızını arttırmak için Türkçe ve Kürtçe afişler hazırladık. Özellikle 60 yaş üzeri kadınların birçoğu Türkçe bilmiyor. Bölgenin şartları göz önüne alınarak, kırsal için mobil ekip ve tanıtım ekipleri oluşturulmalı" dedi.

"AŞI İÇİN ŞEHİR MERKEZİNE GELMİYORLAR"

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş da kent ve bölge genelinde aşıya erişim konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Aşılanma oranlarımız istediğimiz seviyede değil ama kırsala gittiğimizde yaşlılara 'aşı yapalım, aşı senin korur' dediğimizde 'tamam yap' diyorlar. Ancak biz gitmediğimizde, şehir merkezine gelmiyor, gelemiyorlar. Bölgede aşılanma hızının yükseltilmesi için mobil hizmet ve tanıtımların daha yoğun şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkçe bilmeyen vatandaşlarımıza ana dillerinde Kovid-19 aşılarının önemi hakkında bilgilendirme yapılmalı" diye konuştu.

KISIRLIK YALANLARI ORTAYA ATILDI

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise geçmişte de çocuk aşı kampanyalarında kısırlık yalanlarının ortaya atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kaygının Doğu ve Güneydoğu illerinde daha yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki kanaat önderleri mutlaka aşı kampanyalara destek vermeli. Vatandaşa kendi anadilinde aşının koruyuculuğu ve önemi anlatılmalı. Köylerdeki insanlar, aşı merkezlerine gitmekte güçlük çekebiliyor. Sağlık müdürlükleri mobil ekiplerle kırsal bölgelere daha yoğun hizmet götürürse, bölgedeki aşılanma oranları artar."

"EN BÜYÜK KORKUNUN KISIRLIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Doç. Dr. Duran Tok ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Güneydoğu'daki vatandaşımızın bir kısmı aşıların kısırlık yaptığı yönünde yanlış kanıya sahip. İnsanımızın duygularını istismar ederek, siyasi söylemler üzerinden de aşıya güvensizlik yaratılıyor. Ancak en büyük korkunun kısırlık olduğunu gözlemliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da aşıya ikna konusunda daha özel ve güçlü çalışmalar hayata geçirilmeli."