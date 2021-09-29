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Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısı

Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısında bulunuldu.

DERNEKPAZARI, TRABZON (AA) - Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanağın kuvvetli olması ve metrekareye 30-60 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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