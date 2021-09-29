Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısı

DERNEKPAZARI, TRABZON (AA) - Samsun, Sinop ve Kastamonu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanağın kuvvetli olması ve metrekareye 30-60 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.