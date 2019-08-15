Doğu Türkistanlı kadınlar: Çin, toplama kampında verdiği ilaç ve iğnelerle bizi kısırlaştırdı

15.08.2019 11:17

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarına ve cezaevlerine aldığı Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kadınları çeşitli iğne ve ilaçlarla kısırlaştırdığı iddia edildi.

Bir Fransız kanalına konuşan Gülbahar Celilova isimli Doğu Türkistanlı kadın, bir yıldan fazla kaldığı toplama kampında Çinli doktorlar tarafından kendilerine defalarca iğne yapıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle