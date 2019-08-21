Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı: Erkeklerimiz kamplarda, Çinliler mahremimize giriyor
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, "Uygur erkekler toplama kamplarında ve cezaevlerinde. Onların kızlarının, hanımlarının, ve ailelerinin bulunduğu mahremlere ise 'kardeş aile' projesi adı altında Çinli işçiler ve memurlar yerleştirilerek bir ahlaksızlık, bir zulmü yaşatılıyor" dedi
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye'nin Doğu Türkistan'da yaşananları yerinde incelemek üzere bölgeye göndermeyi planladığı heyetle ilgili uyarılarda bulunarak, "Heyet, Çin'in katliamlarını meşrulaştıracaksa gitmesinden, gitmemesi daha uygundur ve gitmesinin hiçbir kıymeti yok. Tam aksine bize zarar verir." dedi.
euronews'e konuşan Tümtük, Doğu Türkistan'ın Çin'in iddialarının aksine, Türklerin ata vatanı olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle