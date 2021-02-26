Doğu Perinçek'ten ilginç sözler: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
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Doğu Perinçek'ten ilginç sözler: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım

26.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:49

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışma yaşadığı sırada ilginç sözler sarf etti. Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz" sözlerine Perinçek, "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" yanıtını verdi.

Haber Global TV'de canlı yayınlanan "Mesele" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile girdiği tartışmada ilginç sözler sarf etti.

Program sırasında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve hukukcu Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"MHP'NİN BAŞINA GEÇMEKLE TEHDİT EDİLMEM Kİ"

"MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" duyarım diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten ilginç sözler: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım

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