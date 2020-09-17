Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum
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Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar sonra 32. Gün programına katıldı ve Ertuğrul Kürkçü'yle olan "Efsane" tartışmasıyla ilgili "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı. Perinçek, "Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" dedi.

17.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:15

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar önce Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı tartışmaya dair konuştu. Perinçek, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" yanıtını verdi.

Yıllar sonra yeniden 32. Gün için Umur Birand'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1991 seçim öncesi Ertuğrul Kürkçü ve ile olan "efsane" tartışması hakkında yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"BENİM MADALYAM O PROGRAM"

Perinçek, "Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabii sövmek falan. Ama benim madalyamdır o program" yanıtını verdi. Perinçek, "30 yıl önce bugünkü serüveni görmüşüm" yanıtını verdi.

EFSANE TARTIŞMADA NE OLMUŞTU?

Perinçek'in "P..t" sözüne karşılık Kürkçü masayı yumruklayarak "Sen görürsün Dev Genç nasıl patlar beyninde" demişti. Perinçek, Kürkçü'ye "Sen Menderesleri, Abdülhamitleri savundun" derken Kürkçü'nün cevabı "Terbiyesiz, savunmadım, çıkar göster" olmuştu.

Doğu Perinçek'e 'efsane' kavga nedeniyle 'Pişman mısınız?' diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum
Haber Yorumları (1)
İSRAFİL: doğu perincek doğrusunu söyleyen adam gibi adamdır diğeri tam tersine.
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