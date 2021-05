Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Yavuz ve Büyükakın, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da katıldığı şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu 1992'de şehit olan Selahattin Şen'in babası Nejdet ve annesi Miran Şen, oğullarının mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Nejdet Şen, şehit ailelerinin mezarlık ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun. Haliyle duygulandık. Hiç değilse gelip yavrumuzu kabrinde ziyaret edebildik. Her zaman her bayram her önemli günde evlatlarımızı anmadan duramıyoruz." diye konuştu.

Evlatlarının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Şen, "Çok zor ama Allah sabır veriyor. Allah'a şükür kendimizi taşıyabiliyoruz. Evlat kaybı kadar zor bir şey yok. Allah düşmanıma bile evlat acısı göstermesin." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016'da makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesi, Ramazan Bayramı arifesinde oğullarının mezarını ziyaret etti.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlığa gelen anne Fatma ve baba Asım Safitürk, oğulları için dua etti.

Baba Safitürk, oğullarını kaybedeli 5 yıl olduğunu belirterek, "Aynı ateş hala içimizi yakıyor ve hala o günkü acılarımız devam ediyor. Bunu yaşayanlar bilir, Allah kimseye göstermesin. Bizler vatan için her zaman hazırız şehit olmaya." diye konuştu.

Diğer şehit yakınları da yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bartın

Şehit aileleri, Bartın Şehitliği'ne gelerek yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit aileleri, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı ve çiçek dikti.

Bolu

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde bulunan garnizon şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından sona erdi.

Düzce

Düzce Şehitliği, protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından ziyaret edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit aileleri, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ile 14 Eylül 2020'de Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın kabirleri de ziyaret edildi.

Karabük

Karabük'te de Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Bir süre şehit yakınları ile sohbet eden Gürel ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

Program Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua okumasının ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarları temizleyerek çiçekleri suladı.

Ardından mezarların başına oturan şehit aileleri, yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz