Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
28.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:47
Kent merkezinin işlek noktalarından görünüm Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.
Kent merkezinin işlek noktalarından görünüm Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever