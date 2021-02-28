Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

28.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:47

Kent merkezinin işlek noktalarından görünüm Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.

Kent merkezinin işlek noktalarından görünüm Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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