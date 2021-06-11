KUDÜS- Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için gösteri yapıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin (YATK) çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye İsrail Meclisindeki (Knesset) Arap milletvekilleri de katıldı.

Gösteriye katılanlar, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir", "Terk etmeyeceğiz" ve "Yerinden edilmeye ve etnik temizliğe hayır" yazılı dövizler taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Çok sayıda İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde barikat oluşturarak göstericilerin, tahliye edilmesi planlanan Filistinlilerin evlerinin bulunduğu kısma geçmesine izin vermedi.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh