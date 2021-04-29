Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı

Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte geçtiğimiz yılların kabusu keneler geri döndü.

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte geçtiğimiz yılların kabusu keneler geri döndü.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kene ısırması sonucu fenalaşan 16 yaşındaki bir çocuk Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde geçtiğimiz hafta sonu Emre Selim G. (16) isimli çocuk babası ile birlikte tarlada çalışırken sırtında bir sızı hissetti. Babası Zeki G., oğlunun sırtındaki keneyi fark ederek çıkardı. Birkaç gün sonra çocuklarında ateş, halsizlik, kusma gibi rahatsızlıkların çıkması üzerine ailesi Ardanuç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Emre Selim G. önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi ile önce Artvin Devlet Hastanesi'ne ardından da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağırlaşan Emre Selim için bölgede az bulunan bir kan grubu olan AB RH (-) kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

(Adem Güngör/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hakan Altun Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'de yılın ilk kene vakası Artvin'de yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:39:00. #1.14#

title