Doğu Karadeniz'de Mayıs'ta yaylalarda kar süprizi

Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı.

Dün geceden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı yaylalarında kar yağışı yaşandı. Mayıs ayında kar süprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü. Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi de karla kaplanırken, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dediler.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı