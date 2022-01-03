Doğu Karadeniz'de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil (2)

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MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDITrabzon'un Tonya ilçesinde kardan dolayı yolu kapanan Kavaklık Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişi, 112 Acil ekiplerinden yardım istedi.
TRABZON (DHA) - MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde kardan dolayı yolu kapanan Kavaklık Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişi, 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. Yola çıkan 7 kişilik AKUT ekibi yaylaya 4 kilometre mesafeye kadar araçlarla ulaştı. Ardından yaya yürüyen ekipler, yaylada mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine getirildi.