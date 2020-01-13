Doğu Karadeniz'de 169 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

13.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:30

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 169 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 169 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu Artvin'de 83 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane'de Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize'de ise 44 köy yolu ulaşıma kapandı.



Trabzon'da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 16 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Şalpazarı ilçesindeki Gökçeköy, Kuzuluk, Sinlice, Sütpınar, Simenli, Düzköy ilçesindeki Çayırbağı ve Yerlice, Tonya ilçesindeki Kalınçam, Çayıriçi, Sayraç, Yakçukur, İskenderli, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Sürmene ilçesindeki Oylum ve Çaykara ilçesindeki Karaçam ve Köknar mahallerine ulaşım sağlandığı yol kar nedeniyle kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan mahalle yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA