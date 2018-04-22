Doğu Gutalı Çocukların Yüzlerini Güldürdüler

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Gaziantep Temsilciliğince, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalan çocuklara insani yardımda bulunuldu.



Fırat Kalkanı Harekatı ile kurtarılan El Bab ilçesine sığınan Doğu Gutalı sivillere yönelik çeşitli yardım faaliyetleri sürdürülüyor.



İMKANDER Gaziantep Temsilciliği tarafından Doğu Gutalı bin 500 çocuğa meyve, çikolata, bisküvi, gofret gibi çeşitli gıda maddeleri ile oyuncaklar dağıtıldı.

İMKANDER Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Son günlerde özellikle El Bab'a sığınmak zorunda kalan Doğu Gutalı siviller için faaliyet yürüttüklerini dile getiren Gökdere, şunları kaydetti:



"İnsanlar çok zor durumda. Yanlarında sadece bir çantalarını getirebilmişler. Yıllardır abluka altında olduklarından ötürü çocuklarının hepsi hasta. Orada bir mutfak kurduk, yemek dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımız sevinsin diye çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıyoruz. İlk defa çikolata ve muz yiyen çocuklar var. Kabuğu soymadan muzu yemeye çalışan çocuklarımızı gördük ve çok üzüldük."



Bir hayırseverin desteğiyle 250 çocuğa iki gün içerisinde ayakkabı yardımında bulunacaklarını aktaran Gökdere, "Periyodik olarak kahvaltı ve yemek yardımı yapıyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde de hayırseverleri destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.