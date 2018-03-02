Doğu Guta'daki Saldırılara Tepki

Samsun'da, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırılara tepki göstermek amacıyla, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit yerleşkesinde bulunan Üniversite Camisi'ndeki cuma namazının ardından toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, "İnsanlığın öldüğü yer: Doğu Guta" sloganıyla, Doğu Guta'daki saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara eşliğinde şehitler için dua edildi.

Samsun İnsan hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Hareketi'nin üniversitedeki temsilcilerinden Muhammet Yıldırım, Doğu Guta'daki katliamı haykırmak, zalimlere karşı meşru tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Doğu Guta'da son 3 ayda 700'den fazla insanın hayatını kaybettiğine, binlerce insanın yaralandığına işaret eden Yıldırım, bölgede insani krizin had safhaya ulaştığını vurguladı.

Kuşatma altındaki insanların, kamuoyuna seslerini duyurmaya çalıştığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Esed rejimi son 10 gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silah kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Terörizmle mücadele adı altında yapılan saldırılar, kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Adeta yeni bir Srebrenitsa katliamının yaşandığı Doğu Guta'da, son 10 gündür, Esed rejiminin bombardımanları sonucu hayatını kaybeden 420 insanın 190'ının çocuk olduğu tespit edilmiştir. Saldırılarda hastane ve sağlık merkezleri hedef alınmıştır. Biz Müslümanlar olarak bu katliamların faillerini kınamıyor, lanetliyoruz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.