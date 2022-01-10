Doğu Ekspresi'nde Cinayet filmi oyuncuları kim? Doğu Ekspresi'nde Cinayet filmi konusu, oyuncuları ve Doğu Ekspresi'nde Cinayet özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Doğu Ekspresi'nde Cinayet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doğu Ekspresi'nde Cinayet filmini izleyecek olanların merak ettiği Doğu Ekspresi'nde Cinayet konusu nedir, Doğu Ekspresi'nde Cinayet oyuncuları kimler ve Doğu Ekspresi'nde Cinayet özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOĞU EKSPRESİ'NDE CİNAYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da bulunur. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'ya yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

Yönetmen: Kenneth Branagh Oyuncular: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Penélope Cruz, Willem Dafoe Tür: Gerilim, Polisiye Yapım Yılı: 2017 (114 dk) Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2017 Cuma Senaryo: Michael Green, Agatha Christie

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